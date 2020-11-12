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Aktüel Bartın'da FETÖ'nün sözde il imamına 15 yıl hapis cezası
Aktüel

Bartın'da FETÖ'nün sözde il imamına 15 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:02:42 -
Bartın'da FETÖ'nün sözde il imamına 15 yıl hapis cezası

BARTIN (AA) - Bartın'da, FETÖ/PDY'nin sözde il imamı sanık, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Yalçın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan Yalçın, terör örgütü kurma ve yönetme iddialarını kabul etmediğini belirterek, tahliyesini beraatini talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, FETÖ/PDY toplantılarını organize ettiği, ildeki yapılanmanın sorumlusu olduğu, örgütle bağlantılı dershanede kendisine ait odası bulunduğu ve burada örgütün diğer üyeleriyle tayin, atama, himmet bedeli gibi görüşmeler yaptığı iddialarının delilsiz olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Yalçın'ın "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan, 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.


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