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Aktüel

Bartın'da evde kumar oynayan 14 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:31:39 -
Bartın'da evde kumar oynayan 14 kişiye para cezası

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde bir evde kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye, 60 bin 25 lira ceza verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaköy köyündeki bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Ş.Ö’ye ait adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek, kumar oynamak ve oynanmasına yer sağlamak suçlarından toplam 60 bin 25 lira ceza verildi.

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