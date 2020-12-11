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Aktüel Bartın Irmağı'ndaki renk değişikliğine inceleme
Aktüel

Bartın Irmağı'ndaki renk değişikliğine inceleme

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:52:35 -
Bartın Irmağı'ndaki renk değişikliğine inceleme

BARTIN (AA) - Bartın Irmağı'nda kirlilikten kaynaklandığı düşünülen renk değişikliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı, koyu renkte akmaya başladı.

Oksijen yetersizliği nedeniyle balıkların suyun yüzeyinde yoğunlaştığı görülen ırmaktaki kirlilikten kaynaklandığı sanılan bur renk değişikliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Ekiplerin ırmak suyundan aldığı numuneler laboratuvara gönderildi.

Vatandaşlar, ırmaktaki kirliliğin üzüntü verici olduğunu belirterek, sorumluların tespit edilip yaptırım uygulanmasını istedi.

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