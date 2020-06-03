Barolardan sonuç bildirgesi

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, video konferans yöntemiyle katıldığı ve 11 saatlik toplantı sonunda ortak sonuç bildirgesi yayınlandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun açılış konuşmasının ardından gerçekleşen toplantıya Baro Başkanı Adem Aktürk’ün yanı sıra tüm baro başkanları iştirak etti.

Ana başlığı “Baroların Yapısında ve Seçim Sisteminde Yapılacağı Kamuoyunda Tartışılan Değişiklikler” olan toplantıda baro başkanları gündemle alakalı duygu, düşünce, görüş ve önerilerini ortaya koydular.

Baro Başkanı Adem Aktürk, toplantıdaki konuşmasında; “Pandemi sürecinde avukatlara ve barolara sorulmadan avukatlık kanununun nerdeyse tüm unsurlarını kapsama alan geniş perspektifli bir değişiklik gündeme getirilmiştir. “Çoklu baro”, “barolara kayıt zorunluluğu olmaması”, “delege sayısı”, “nisbi temsil” gibi özellikle büyük şehirlerde “alternatif baroların” kurulabilmesini sağlayacak mevzuat değişikliği için seçenekler ortaya atılmıştır. Böylesine önemli bir konunun baroların içerisinde bulunmadığı bir süreçte ve düşünceleri alınmadan yapılmasını ve tartışmasını sakıncalı buluyorum. Bunlar etraflıca değerlendirilmelidir. Bu girişimlerin durdurularak geri çekilmesi gerekmektedir.” dedi.

Toplantı sonunda oluşturulan sonuç bildirgesi şöyle;

19 Mayıs 2020 Tarihinde TBB ve 80 Baro olarak kamuoyuna yapılan açıklamada;

Pandemi süreci nedeniyle esas gündemimizin ülkemizin ve mesleğimizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için çaba sarf etmek olduğu ve bu nedenle Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmadığımızı ve bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini talep etmiştik.

Keza, avukatlarımızın ve barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatabın Barolar ve TBB olması gerektiğini de vurgulamıştık.

Aradan geçen sürede çağrımızın dikkate alınmadığı, aksine sürecin devam ettiği görülmektedir.

Ülke koşullarının uygun olmadığı böyle bir dönemde, avukatlık yasasında düşünülen tüm çalışmalardan vazgeçilerek ileriki dönemlerde TBB ve barolarla birlikte bir hazırlık yapılması yönündeki talebimizi ve irademizi tekrarlıyoruz.

Bu aşamada hazırlanması düşünülen teklifin geri çekilmesi halinde diyalog ve müzakereden yana olacağımızı, konunun tüm muhatapları ile görüşmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyoruz.

Bizler, müzakere ve diyalog kanallarının açılacağına inanıyoruz. Ancak kapalı tutulması halinde demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getireceğimizi, kamuoyuna duyururuz.