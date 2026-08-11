  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yılmaz: Tek çocuklu haneler artıyor! Doğurganlık hızımız S.O.S veriyor! Kafayı çekip ormanı ateşe vermişti! Polatlı’da 250 dönümü yakan ayyaş tutuklandı Erzurum'da korkutan inşaat çökmesi! Beton dökümü sırasında göçük meydana geldi! Arap dünyasında bir ilk: İdamı kaldıran ilk Arap ülkesi Lübnan oldu Eski Şile Belediye başkanına iddianame! Kabadayı için 92 yıl hapis talebi İran ve Umman arasında kritik temas: Hürmüz'de düğüm çözülüyor İsrail’in Golan’daki işgaline destek vermişti Siyonist sevdalısı Kolombiya’ya öfke AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bu kardeşlik süreci gücümüze güç katacak Bosphorus Diplomasi Forumu, Bilal Erdoğan’ın katılımıyla başladı Yasakçı Ömer Faruk bu kez Terörsüz Türkiye’den rahatsız oldu! 'AYM’ye gidilmeli'
Gündem Bariyere çarpan otomobilden geriye demir yığını kaldı
Gündem

Bariyere çarpan otomobilden geriye demir yığını kaldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bariyere çarpan otomobilden geriye demir yığını kaldı

Bursa'da bariyerlere çarpan bir otomobil demir yığınına dönerken araçta sıkışan ve ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü ve yanındaki yolcu Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa çevre yolunda seyreden Enver Erol (70) idaresindeki 16 PAE 75 plakalı otomobil, Bursa Şehir Hastanesi yakınlarında bariyerlere çarptı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Demir yığınına dönen araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü ile yolcu Alime Erol (67), Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mark a yaz marka

Koruyalim kendimizi Tofas olsaydi kocaaamaaan yazardin Ayrimcilik.....
Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na "harekete geçin" çağrısı
Gündem

Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na “harekete geçin” çağrısı

Türk aile, bir seccade nedeniyle çıkan tartışma yüzünden 5 buçuk aydır Suudi Arabistan’da mahsur kaldı. Hukuk sarmalının ortasına düşen Eski..
Ömer Çelik'ten tarihi dönüm noktası paylaşımı! "Vesayetin sona ermesi için çok önemli bir imza!"
Gündem

Ömer Çelik'ten tarihi dönüm noktası paylaşımı! "Vesayetin sona ermesi için çok önemli bir imza!"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halk tarafından doğrudan seçilmesinin yıl dönümünde so..
Şamil Tayyar’dan flaş Mahmut Tanal analizi! "Öcalan posteriyle yürüdü, çerçeve yasaya ‘hayır’ dedi"
Siyaset

Şamil Tayyar’dan flaş Mahmut Tanal analizi! “Öcalan posteriyle yürüdü, çerçeve yasaya ‘hayır’ dedi”

Yeni Partili Mahmut Tanal, terörle mücadelede tarihi adımlar içeren Çerçeve Yasa'ya karşı çıktı ancak kendisi Öcalan posterlerinin açıldığı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23