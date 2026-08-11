Bariyere çarpan otomobilden geriye demir yığını kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa'da bariyerlere çarpan bir otomobil demir yığınına dönerken araçta sıkışan ve ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü ve yanındaki yolcu Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa çevre yolunda seyreden Enver Erol (70) idaresindeki 16 PAE 75 plakalı otomobil, Bursa Şehir Hastanesi yakınlarında bariyerlere çarptı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Demir yığınına dönen araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü ile yolcu Alime Erol (67), Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.