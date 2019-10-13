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Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' yalanı

PYD/PKK sözde eski eş başkanı Salih Müslim'e destek hesabından paylaşılan fotoğrafla, Barış Pınarı Harekatı sırasında "fosfor bombası kullanıldığı" yalanı yapıldı.

13 Ekim 2019 Pazar 08:50
Barış Pınarı Harekatı'nda 'fosfor bombası kullanıldı' yalanı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, PYD/PKK sözde eski eş başkanı Müslim">Salih Müslim'e destek hesabından, harekat sırasında "fosfor bombası kullanıldığı" yalanıyla sahte bir fotoğraf paylaşıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle terör örgütü yanlılarının sosyal medyada, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları, videoları, manipülasyon ve dezenformasyon için kullanma çabalarına Müslim">Salih Müslim'e destek hesabı sahte bir paylaşımla katıldı.

Müslim'e destek için açılan sosyal medya hesabı, bir binaya fosfor bombası atıldığını gösteren fotoğrafı "Türkiye Ordusu, ne yazık ki Rasulayn'da yasaklanmış fosfor bombası kullandı." alt yazısıyla paylaştı. Açıklamaya, fotoğrafın daha da çok dolaşıma sokularak yayılması talimatı eklendi.

Söz konusu fotoğrafın ABD'nin Irak'ın Musul kentine Haziran 2017'de düzenlediği operasyon sırasında çekildiği ortaya çıktı.

Bu paylaşıma referansta bulunan terör örgütü yanlısı sosyal medya hesapları, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve diğer batılı siyasetçileri etiketleyerek manipülasyon yapmaya çalıştı.

Ayrım gözetmeksiniz, yakıcı ve öldürücü etkiye sahip fosfor bombasının kullanılması uluslararası savaş kanunlarına göre yasak.

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 08:50
  1. Ordu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. manipülasyon
  4. Anadolu Ajansı

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