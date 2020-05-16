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Barış Pınarı Harekat Bölgesinde mayın arama ve tarama faaliyeti sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı Harekat Bölgesi genelinde mayın arama tarama faaliyetleri ve imhasına ilişkin görüntülere yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:29:53 -
Barış Pınarı Harekat Bölgesinde mayın arama ve tarama faaliyeti sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı Harekat Bölgesi genelinde mayın arama tarama faaliyetleri ve imhasına ilişkin görüntülere yer verdi.


MSB, sosyal medya hesabı üzerinden, Barış Pınarı Harekat bölgesi içerisinde mayın arama tarama ve imha görüntülerinin bulunduğu video klip paylaştı. Bakanlık paylaşımında, “Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mayınların imhası sürüyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak ve azami zayiat verdirecek şekilde yol üzerine tuzaklanan 2 adet antitank mayını, METİ timlerimizce imha edildi” notunu düştü.

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