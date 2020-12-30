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Aktüel Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:02:57 -
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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