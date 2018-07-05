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Barcelona'nın eski yıldızına çılgın teklif! Milli takımın başına geçiyor

Dünya Kupası'nda favorilerden biri olan İspanya'nın elenmesinden sonra takımın başına Barcelona'nın eski yıldızı Xavi Hernandez'in geçeceği iddia edildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:37
Barcelona'nın eski yıldızına çılgın teklif! Milli takımın başına geçiyor

Dünya Kupası öncesinde teknik direktör Julen Lopetegui, İspanya Futbol Federasyonu tarafından Real Madrid ile yaptığı transfer görüşmeleri gerekçe gösterilerek kovulmuş ve yerine Fernando Hierro getirilmişti.

Hierro yönetimindeki İspanya ikinci turda ev sahibi Rusya'ya penaltılar sonucunda elenerek Dünya Kupası'na veda etmişti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE SICAK BAKIYOR

İspanyol basını, Milli Takım teknik direktörlüğü için efsane oyuncu Xavi Hernandez'i işaret etti.

Yıllarca Barcelona'da forma giyen ve futbol hayatını Katar'ın Al-Sadd takımında sürdüren 38 yaşındaki Xavi'nin teknik direktör olmaya sıcak baktığı biliniyor.

Xavi'nin İspanya Futbol Federasyonu'ndan böyle bir teklif gelmesi halinde seve seve kabul edeceği ifade edildi. (VATAN)

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:37
  1. Xavi Hernandez
  2. İspanya Milli Takımı
  3. 2018 Dünya Kupası
  4. Rusya
  5. Barcelona
  6. Al-Sadd Kulübü
  7. Katar

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