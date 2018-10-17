Barcelona’dan son dakika Arda Turan kararı

Başakşehirspor, Şarkıcı Berkay ile kavga eden Arda Turan 2.5 milyon TL para cezası vermişti. Başakşehir’in bu kararından sonra bir açıklama da Barcelona’dan geldi. Kulüp açıklamasında, Türkiye'den gelen bu tip haberler hoş değil. Başakşehir'in onu göndereceğine dair bir bilgi gelmedi. Süreci takip ediyoruz.” denildi.

Barcelona basın sözcüsü Josep Vives, Başakşehir'in yaşanan olaylar nedeniyle 2.5 milyon TL para cezasına çarptırdığı Arda Turan ilgili konuştu. Josep Vives, "Yaşananlar üzücü. Konuyla ilgili Türkiye'den gelen bu tip haberler hoş değil. Kendisi birlikte vakit geçirdiğimiz, arkadaşlık kurduğumuz bir oyuncu. Başakşehir'in onu göndereceğine dair bir bilgi gelmedi. Süreci takip ediyoruz ancak bu olayla ilgili başka bir yorum yapmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.