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Barcelona resmen duyurdu! 'Arda Turan...'

Arda - Berkay kavgasıyla ilgili Barcelona'dan resmi açıklama geldi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:53
Barcelona resmen duyurdu! 'Arda Turan...'

Katalan ekibinin basın sözcüsü Josep Vives, Başakşehir'in yaşanan olaylar nedeniyle 2.5 milyon tl para cezasına çarptırdığı yıldız futbolcuyla ilgili konuştu.

Vives, bordo mavililerin 2019 yazında hazırlık kampının Japonya ve Çin'de yapılacağının açıklandığı basın toplantısında Arda Turan hakkındaki bir soruyu yanıtladı.

Josep Vives, "Yaşananlar üzücü. Konuyla ilgili Türkiye'den gelen haberler hoş değil. Arda yakından tanıdığımız, dostça ilişkimizin olduğu bir futbolcumuz. Süreci takip ediyoruz ancak bu olayla ilgili herhangi bir ek yorum yapmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Başakşehir ile 2.5 sezonluk kiralık anlaşma imzalayan 31 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile olan kontratı 2020 haziran ayında sona eriyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:53
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