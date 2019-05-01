Barcelona- Liverpool yarı final maçı ne zaman saat kaçta, maçın hakemi kim?

Şampiyonlar Ligi Liverpool-Barcelona yarı final maçının ne zaman saat kaçta oynanacağı ve Liverpool-Barcelona maçında hakemin kim olduğu merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Turnuvanın iki önemli favorisini karşı karşıya getiren yarı final eşleşmesinin ilk ayağında Barcelona, Liverpool'u Camp Nou'da ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, dev maçta sahasında Liverpool ile karşılaşıyor. Barcelona - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde düdük çalacak. 7 Mayıs'ta Liverpool ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Nou Camp'ta 1 Mayıs Çarşamsa günü saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar buradan takip edebilirsiniz.

Barcelona - Liverpool muhtemel 11'ler...

Barcelona: Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Dembele, Messi, Suarez

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Mane, Firmino

Barcelona La Liga'da şampiyonluğunu ilan etti. Katalan ekibi Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon B Grubunu'nda Tottenham, Inter ve PSV Eindhoven ile mücadele etti. Messi ve arkadaşları grubu yenilgisiz 14 puanla tamamladı. Barcelona daha sonra Lyon ve Mahchester United'ı eleyerek yarı finale yükseldi.

Liverpool İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veriyor. Yoluna Şampiyonlar Ligi'nde de devam eden Liverpool C Grubu'nu Napoli ve Kızılyıldız'ın önünde 9 puanla ikinci sırada tamamladı ve gruptan çıktı. Liverpool son 16 turunda Bayern Munih'i, çeyrek finalde ise Porto'yu egale ederek Barcelona'nın rakibi oldu. Turun rövanş maçı ise 7 Mayıs Salı günü Liverpool'un stadyumu Anfield'da oynanacak.