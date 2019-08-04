0553 313 94 23

Barcelona, Junior Firpo'yu transfer etti

- Barcelona Kulübü, Real Betis'te oynayan defans oyuncusu Junior Firpo ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

04 Ağustos 2019 Pazar 16:16
Barcelona, Junior Firpo'yu transfer etti


MADRİD (AA) - İspanya'nın Barcelona Kulübü, Real Betis'ten Junior Firpo'yu transfer ettiğini açıkladı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki defans oyuncusu Junior Firpo'nun 18 milyon avro artı 12 milyon avroluk başarı ve performansa bağlı ek ödeme karşılığında Real Betis'ten transfer edildiği belirtildi.

Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan Firpo ile 30 Haziran 2024'e kadar 5 sezonluk sözleşme imzalandığı ve serbest kalma bedeli olarak 200 milyon avroluk bir değer belirlendiği kaydedildi.

Diğer yandan Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, resmi Twitter hesabından "Junior'un transferiyle birçok hedefimiz olan 2019-2020 sezonu için takımımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Barça'ya hoş geldin." diye yazdı.

Bartomeu, Firpo'nun transferi açıklanmadan önce bir açılışta yaptığı konuşmada, "Yaz transfer döneminin bitimine daha haftalar var. Takıma birkaç katılım daha olacak. Belki bugün iyi bir haber verebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:16
  1. Barcelona
  2. Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu
  3. futbolda transfer
  4. İspanya'dan futbol
  5. Junior Firpo
  6. Real Betis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selin yaraları sarılıyor
    1. Selin yaraları sarılıyor
    2. Mardin’de uyuşturucu tacirleri ve..
    3. Bıçakçılar: “Çin malı bıçak almayın"
    4. Kurbanlık sığırları çatıdan vinçle..
    5. Abdülkadir Ömür'den Yusuf Yazıcı'ya..
    6. Kadınlar tarımsal üretime katkı..
    7. Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koleraya..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    9. Bu sabunlar kişisel bakım rutininizi..
    10. Canpolat mahalle gezilerine devam..
    11. Erdoğan, sporcu Türker'i tebrik etti
    12. Hacı Bektaş Veli Anadolu Proje Lisesi..
    13. Ağaçlık alanda korkutan yangın
    14. Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet..
    15. Belediye AK Parti'ye geçince iş..
    16. 12 gecekondu cayır cayır yandı
    17. Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
    18. Kazakistan ABD'nin INF'den..
    19. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri..
    20. Islak zeminde virajı alamayan otomobil..
    21. Akıntıya kapılan genci arama..
    22. Bakan Soylu Hatay’da AK Parti’li..
    23. Olay öncesi 4 sayfalık manifesto..
    24. Dünya Sağlık Örgütünden Yemen'de..
    25. Mültecileri taşıyan minibüs devrildi:..
    26. Esma Esed, meme kanserini yendiğini..
    27. "Otomotivde ileriye dönük olarak..
    28. Barcelona, Junior Firpo'yu transfer etti
    29. Mersin’de genç kızlar iğne oyası..
    30. Endonezya'daki depremde ölü sayısı..
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın