Banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından öldü Bingöl Karlıova'nın Suçatı köyünde banyoda odun yakarak su ısıtan 53 yaşındaki kadın, karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, banyo için kazanda odunla su ısıtılırken sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fatma Tektaş (53), yaşamını yitirdi.



Olay, Karlıova'nın Suçatı köyünde meydana geldi. Fatma Tektaş, banyo yaptığı sırada odunla su ısıtılan kazandan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eşi Abdullah Tektaş tarafından banyoda baygın bulunan Fatma Tektaş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Tektaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Tektaş'ın cenazesi, otopsinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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