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Banvit'te Hakan Demir dönemi

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit'te Ahmet Gürgen'den boşalan başantrenörlük görevine, Hakan Demir getirildi- Hakan Demir: "Bu zor günleri atlatarak, eski başarılı günlerimizi yeniden geri getireceğimize inanıyorum"

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:38
Banvit'te Hakan Demir dönemi


BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit'in yeni başantrenör Hakan Demir oldu.

Hakan Demir için Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda kulüp başkanı Özcan Kılıç'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Başkan Özcan Kılıç yaptığı açıklamada, Beşiktaş Sompo Japan yenilgisinin ardından istifasını veren Ahmet Gürgen'in bu talebini kabul ettiklerini, Hakan Demir'le de sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Banvit'te çalışmayı hep hayal ettiğini anlatan Hakan Demir, takımın zor bir süreçten geçtiğini aktararak "Tüm Bandırmalıların, camianın ve taraftarlarımızın desteğiyle, bu zor günleri atlatarak, eski başarılı günlerimizi yeniden geri getireceğimize inanıyorum. Bugün her ne kadar play-off hedefinden uzak görülsek de şansımızı zorlayacağız. Yine Avrupa'da da ilk turu geçerek, play-off'lara yükselmek istiyoruz." diye konuştu.

Banvit Basketbol Kulübü Sportif Direktörü Turgay Çataloluk ise Hakan Demir'le yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "Hocamızın, bilgi ve deneyimiyle genç kadromuza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:38
  1. Balıkesir
  2. Bandırma
  3. Banvit
  4. Basketbol
  5. Hakan Demir
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