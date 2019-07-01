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Banvit'in ismi ve logosu değişti

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi, yeni sezonda Bandırma Basketbol İhtisas ismiyle mücadele edecek

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:29
Banvit'in ismi ve logosu değişti


BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit'in ismi Bandırma Basketbol İhtisas olarak değiştirildi.

Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünden yapılan açıklamada, Banvit Basketbol Kulübünün yoluna yeni isim ve logo ile devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Tarihinde yeni bir sayfa açan kulübün yeni ismi Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü oldu." denildi.

Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübünün isminin ise aynı kalacağı öğrenildi.


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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:29
  1. Balıkesir
  2. Bandırma
  3. Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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