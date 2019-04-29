0553 313 94 23

BANVİT BK yönetimi Bandırma Belediye Başkan yardımcılarını ziyaret etti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Banvit Basketbol Kulübü, Bandırma Belediyesi Başkan Yardımcıları Metin Ok ve Ozan Onur’u makamlarında ziyaret etti.

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:11
BANVİT BK yönetimi Bandırma Belediye Başkan yardımcılarını ziyaret etti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Banvit Basketbol Kulübü, Bandırma Belediyesi Başkan Yardımcıları Metin Ok ve Ozan Onur’u makamlarında ziyaret etti.


Ligde play-off iddiasını sürdüren Banvit Basketbol Kulübü’nde Başkan Özkan Kılıç, Genel Menajer Turgay Zeytingöz ve Kulüp Müdürü Kazım Güvenç Bandırma Belediyesi’ni ziyaret etti. Bandırma Belediyesi Başkan Yardımcıları Metin Ok ve Ozan Onur’u makamlarında ziyaret eden Banvit BK Yönetimi görüşmede takım hakkında bilgiler verdi.


İlk olarak Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok’u ziyaret eden Banvit BK Yönetimi, Banvit Basketbol Kulübü’nün hedefleri, alt yapısı ve geleceği ile ilgili konuştu. Metin Ok ise Banvit Basketbol Kulübü’nün Bandırma şehri için çok önemli bir tanıtım aracı olduğunu belirterek şunlardan bahsetti : ‘‘Ümit ediyorum Banvit Basketbol Kulübü, uzun yıllar hem şehrimize hem de basketbola yaptığı yatırımlarına devam eder. Banvit Basketbol Kulübü şehrimizi hem Ülkemizde hem de Avrupa’da yıllardır başarıyla temsil eden bir Kulüp. Bundan sonra oluşacak her şartta Banvit Basketbol Kulübü’nün yanında olduğumuzu belirtmek isterim.’’ dedi. Daha sonrasında ise Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur’u ziyaret eden Banvit BK Yönetimi, Banvit Basketbol Kulübü’nün almış olduğu başarılarla gurur duyduklarını belirtirken : ‘‘Banvit Basketbol Kulübü yaklaşık 25 yıldır şehrimizi başarıyla temsil ediyor. Bundan hepimiz oldukça gururlu ve mutluyuz. Banvit Basketbol Kulübü’nün devam ederek Türk Basketboluna ve Bandırma’ya hizmet etmesi için elimizden gelen her türlü yardıma hazırız. Bu Kulübü şehrimizde yaşatmaya devam ettirmeliyiz’’ dedi.


“Bu şehre mal olmuş klübü yaşatmaya devam ettireceğiz”


Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç da ilgilerinden ve desteklerinden dolayı Bandırma Belediye Başkan Yardımcıları Metin Ok ve Ozan Onur’a teşekkür ederek yeni görevlerinin hayırlı olmasını söyledi. Sözlerine devam eden Başkan Kılıç ‘‘Kurulduğu günden bu yana Ülke basketbolunun istikrarlı yapı taşlarından biri olan Banvit Basketbol Kulübü, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de yoluna devam edecek güç, irade ve konuma sahiptir. Bu şehre mal olmuş Kulübümüzü sizlerin de değerli destekleri ile burada yaşatmaya devam ettirmemiz gerekiyor.’’ dedi.


Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaretin sonuna Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, Bandırma Belediye Başkan Yardımcıları Metin Ok ve Ozan Onur’a arkasında isimlerinin yazılı olduğu 10 numaralı Banvit Basketbol Takımı’nın formasını hediye etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 16:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Gazisi Yıldırım Çiftçi’ye devlet övünç madalyası verildi
    1. 15 Temmuz Gazisi Yıldırım Çiftçi’ye..
    2. Çavuşoğlu'ndan "Ovaköy Sınır Kapısı ve..
    3. Aliağa’dan bugüne kadar 14 bin kişi..
    4. Başkan Sargın’dan kamp yapan..
    5. "Bizim açımızdan Türkiye, Avrupa..
    6. İstanbul Havalimanı rekor kırdı
    7. Kayıp Buse için dere yatağının..
    8. "Suriye krizine çözüm için değişik..
    9. Yola çıkan inek sürüsüne daldı!
    10. İstanbul seçimi itirazlarında süreç
    11. ‘Çocuk Sahne’de belge sevinci
    12. Suç mağdurlarına yeni bir hizmet..
    13. Bilnet Okulları Diyarbakır..
    14. SSK başlangıcı 2005 ne zaman emekli..
    15. Hamileyken ev temizlemek bebekleri..
    16. SSK başlangıcı 2008 ne zaman emekli..
    17. Başkent’in göbeğinde korku dolu anlar
    18. SSK başlangıcı 2006 ne zaman emekli..
    19. SSK başlangıcı 2007 ne zaman emekli..
    20. Mozambik’te kasırgada ölenlerin sayısı..
    21. Lice Kaymakamlığı’ndan ‘borç’..
    22. SSK başlangıcı 2004 ne zaman emekli..
    23. Ankara Valiliğinden, gazilere Devlet..
    24. SSK başlangıcı 2003 ne zaman emekli..
    25. SSK başlangıcı 2002 ne zaman emekli..
    26. MEB AÖL 3. dönem kayıt yenilemeleri ne..
    27. Pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi
    28. Sağlık çalışanlarına şiddete hayır günü
    29. Çorum’dan kısa kısa
    30. BANVİT BK yönetimi Bandırma Belediye..
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri
    İşte CIA’nın fonladığı sivil toplum örgütleri