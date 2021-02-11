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Ekonomi Bankaların topladıkları fiziki altınlara ‘milyem’ düzenlemesi
Ekonomi

Bankaların topladıkları fiziki altınlara ‘milyem’ düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 15:21:00 -
Bankaların topladıkları fiziki altınlara ‘milyem’ düzenlemesi

Yönetmelikte yapılan değişiklikler kapsamında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi. Eklenen maddeye göre, bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat, özel cari, katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak milyem değerleri üzerinden değerlenecek.

Teslim tutanağı düzenlenecek

Değerleme işlemine ilişkin içeriğinde asgari olarak değerlemeye konu her bir parçanın ayırt edici ya da tanımlayıcı ibaresi, gram cinsinden ağırlığı, ayarı, dönüşümünde kullanılan milyem değeri ve dönüşüm sonrası gram cinsinden ağırlığı ile tüm parçaların dönüşüm sonrası gram cinsinden toplam ağırlığının yer aldığı teslim tutanağı düzenlenecek. Bu tutanağın bir örneği de müşteriye verilecek. Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor

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