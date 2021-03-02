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Yaşam Bankalar saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?
Yaşam

Bankalar saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte banka çalışma saatlerinin değişip değişmediği de merak ediliyor. Salgın kapsamında çalışma saatlerini azaltan özel bankalar ve kamu bankalarının çoğu Ocak ayından itibaren normal saatlerine döndüklerini duyurmuştu. Peki, Kabine Toplantısı'nın ardından banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 20:25:00 -
Bankalar saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

2021 Bankalar kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Kabine toplantısı sonrası alınan kararların ardından kamuda esnek çalışma dönemi sona erdi. Esnek çalışmanın sona ermesiyle gözler bankaların çalışma düzenine çevrildi. Bankalar bugün saat kaçta kapanacak, öğle arası saatleri ne? Banka çalışma saatleri...

Bankalar saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

AKBANK

Akbank müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

DENİZBANK

"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

FİNANSBANK

"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır"

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası'nın müşterine yaptığı açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği söylendi.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır.

İNG BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla."

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