9 Temmuz’da başlayan kurban bayramının son günü 12 Temmuz’da kutlanıyor. Vatandaşlar ise bankacılık işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, bankalar hangi gün açılacak?

Bankalar ne zaman açılacak? 13 Temmuz bankalar açık mı?

Kurban bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı. Bayram 9-12 Temmuz’da idrak edildi. Bayram tatilinin ardından bankaların ne zaman açılacağı merak konusu. Bankaların 18 Temmuz’da açılması bekleniyordu. Ancak Borsa İstanbul'da işlemler 13 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Bu sebeple banka şubeleri de yarın yani 13 Temmuz Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak. Bankalar 13-14 Temmuz hizmet verecek. 15 Temmuz resmi tatil olduğu için bankalar Cuma günü kapalı olacak.