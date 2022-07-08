Bankalar bugün açık mı? Bankalar bugün kaça kadar çalışıyor? 8 Temmuz Cuma banka çalışma saatleri:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabin toplantısı sonrası Kurban Bayram tatilinin kaç gün olacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bayram tatili süresinin 9,5 güne çıkarılmasının ardından bankaların Arife günü çalışma durumları merak konusu oldu. İşte Arife günü bankalarda işlem yapacak olanların bilmesi gerekenler...

Bugün bankalar açık mı, bankalar kaça kadar çalışıyor?

Bankalar özel sektör kapsamında yer alan işletmeler olduğu için arife günü öğlene kadar açık olacak. Bazı bankalarda 12:30 bazı bankalarda ise 13:00’e kadar işlem yapılabilecek. Ancak Arefe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için öğleden sonra bankalar da kapalı olacaklar.

Bu nedenle banka işlemlerini bayramdan sonraya bırakmak istemeyen kişilerin cuma günü öğlene kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Aksi durumda bayram boyunca resmi tatil olacağı için bir sonraki işlem günü olan 13 Temmuz 2022 Çarşamba gününü beklemek zorunda kalacaklar. Arife günü bankalar öğlen saatlerine kadar açık olacaklar ardından resmi tatilleri başlayacak.