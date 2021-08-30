Bankalar açık mı? Bankalar bugün açık mı? 30 Ağustos Pazartesi bankalar kaça kadar açık? Bankalar ne zaman açılacak?

Bankalar bugün açık mı? Bankalarda işlem yapılıyor mu? Bankalar açık mı ve çalışıyor mu sorusu 30 Ağustos Pazartesi günü bir hayli sorgulanıyor. Özelikle bankalar internet bankacılığı, mobil bankacılığı ile EFT ve havale, konut ve ihtiyaç kredisi gibi bankacılık işlemlerini gerçekleştirecekler 30 Ağustos Pazartesi günü bankalar açık mı? Bankalar bugün kaça kadar açık? sorularını sormakta. Bankalar ne zaman açılacak? İşte 30 Ağustos banka çalışma saatleri...

Bankalar bugün açık mı?

Bankalar açık mı? Bankalar bugün açık mı? 30 Ağustos Pazartesi bankalar kaç kadar açık? Bankalar ne zaman açılacak? işte detaylar.

30 Ağustos'ta bankalar, eczaneler ve hastaneler resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak. Resmi tatil takvimi içerisinde de yer alan 30 Ağustos günü diğer tatil günlerinde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek.

Hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanıda hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.

Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak.

30 Ağustos’ta bankalar da kapalı olacak.