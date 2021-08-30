Bankalar açık mı? Bankalar bugün açık mı? 30 Ağustos Pazartesi bankalar kaça kadar açık? Bankalar ne zaman açılacak?
Bankalar kapalı mı açık mı? Bugün bankalar açık mı? Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da başlatılan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandı. Bu zafer sonuncunda ise Türk topraklarında gözü olan işgal güçlerinin Türk topraklarını terk etmeye başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi bayram olarak idrak edilmekte. Peki 30 Ağustos Pazartesi günü bankalar açık mı? 30 Ağustos Pazartesi günü tatil edildi mi?
Bankalar bugün açık mı? Bankalarda işlem yapılıyor mu? Bankalar açık mı ve çalışıyor mu sorusu 30 Ağustos Pazartesi günü bir hayli sorgulanıyor. Özelikle bankalar internet bankacılığı, mobil bankacılığı ile EFT ve havale, konut ve ihtiyaç kredisi gibi bankacılık işlemlerini gerçekleştirecekler 30 Ağustos Pazartesi günü bankalar açık mı? Bankalar bugün kaça kadar açık? sorularını sormakta. Bankalar ne zaman açılacak? İşte 30 Ağustos banka çalışma saatleri...
Bankalar bugün açık mı?
Bankalar açık mı? Bankalar bugün açık mı? 30 Ağustos Pazartesi bankalar kaç kadar açık? Bankalar ne zaman açılacak? işte detaylar.
30 Ağustos'ta bankalar, eczaneler ve hastaneler resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak. Resmi tatil takvimi içerisinde de yer alan 30 Ağustos günü diğer tatil günlerinde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek.
Hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanıda hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.
Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak.
30 Ağustos’ta bankalar da kapalı olacak.