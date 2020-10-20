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Ekonomi Bankada altını olanlar dikkat! BDDK açıkladı
Ekonomi

Bankada altını olanlar dikkat! BDDK açıkladı

﻿Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların müşterilerden aldıkları altın veya altın mevduatları ile ilgili milyem değerlerini kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:02:00 -
Bankada altını olanlar dikkat! BDDK açıkladı

BDDK, bankaların müşterilerden aldıkları altın veya altın mevduatları için taslak metinle milyem değerleri belirledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınlar için milyem değerleri belirlediği bir taslak hazırladı.

BDDK'nın "Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak aşağıdaki tabloda yer verilen milyem değerleri üzerinden değerleyecekler:

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