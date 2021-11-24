Bankacılardan döviz açıklaması: Panik dolar alımları...
Bankacılar piyasada likiditenin dün ‘neredeyse kaybolduğunu’, özellikle 13,45’e yükselişte normalde piyasada etkili olmayacak tutarlarda da olsa ‘panik dolar alımlarının’ etkili olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikalarında kararlı olduğunu yinelemesi sonrası dolar/TL 13,45’e kadar ulaşarak tarihi bir yükseliş yaşarken, bankacılar kurun piyasada belirlendiğini, Merkez Bankası, Hazine veya bir başka kamu kurumu müdahalesi olmadığını söyledi. Bankacılar piyasada likiditenin dün ‘neredeyse kaybolduğunu’, özellikle 13,45’e yükselişte normalde piyasada etkili olmayacak tutarlarda da olsa ‘panik dolar alımlarının’ etkili olduğunu belirtti.