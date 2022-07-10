Banka promosyonu ne kadar? Emekli promosyon ücretleri kaç para 2022?

Emekliler temmuz ayında maaşlarına enflasyon zamı aldı. Milyonlarca emeklinin son zamanlarda Temmuz zammı ile yüzü gülerken bir iyi haber de bankalardan geldi. Emekli promosyon ücretleri yeni zamlarla birlikte yükselmiş oldu. Peki, emekli promosyon tutarı ne kadardır? İşte emeklilerin yakından ilgilendiren promosyon ayrıntıları…

Türkiye Finans emekli promosyon ücreti ne kadar?

Türkiye Finans, emeklilere özel cazip fırsatlardan oluşan bir destek paketi sunuyor. Emekli maaşını Türkiye Finans’a getiren müşteriler 5.000 TL’ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken; yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans’a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.

Kuveyt Türk ne kadar emekli banka promosyonu veriyor?

2.000 TL’ye varan promosyon ödemesi

Maaşınıza 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkânı

Sağlam Kart ile yapılan ilk 100 TL ve üzeri market alışverişinde 20 TL altın puan fırsatı

Size özel “0262 723 49 19-Emekli Danışma Hattı” ile menüde hiç dolaşmadan direkt müşteri temsilcisine bağlanma kolaylığı

Emekli maaşınızı, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolaylıkla e-Devlet üzerinden veya tüm Kuveyt Türk şubeleri aracılığıyla bankamıza taşıyabilir ve sizlere özel sunduğumuz ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz

*Ortak ATM’lerden ayda 2 kez ücretsiz para çekiminin, işlem başına 2.000 TL limiti bulunmaktadır. Kuveyt Türk ATM’lerinden 5.000 TL’ye kadar ücretsiz para çekimi yapabilirsiniz.

SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, bankamız aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize;

1.500 TL’ye kadar emekli aylığı alanlara 1.750 TL,

1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 1.875 TL,

2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 2.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.