  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi, sahte kimlikle yakalandı
Aktüel

Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi, sahte kimlikle yakalandı

Ankara polisinin düzenlediği operasyonla yakalanan örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden Kamil Yavuz M'nin üzerinden başkası adına düzenlenmiş kimlik çıktı - Yakalanmamak için sık sık kılık ve adres değiştirdiği tespit edilen zanlının, örgütün finansal yapılanması içinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:07:05 -
Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi, sahte kimlikle yakalandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M, sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda FETÖ firarisi Kamil Yavuz M, üzerinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Kamil Yavuz M'nin, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

İzmir'de etkin pişmanlıktan faydalanan bir şüphelinin ifadesinde, Kamil Yavuz M. hakkında "FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" şeklinde beyanda bulunduğu ve Kamil Yavuz M. hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş arama kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, halen örgütün finansal yapılanması içinde yönetici pozisyonunda çalışmaya devam eden zanlının, bugüne kadar yakalanmamak için kılık değiştirdiği ve sık sık adres değişikliği yaptığı belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi
Dünya

İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın istifa etmemesinin perde arkası ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa..
Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi
Dünya

Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalan Donald Trump, seçimde usulsüzlük olduğunu iddia etti. Tru..
Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı
Siyaset

Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı

Sosyal Medya Yasası olarak bilinen düzenleme kapsamında, Türkiye'den parayı sırtlayan ancak tek kuruş bile vergi vermeyen sosyal medya şirke..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay