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Bangladeş'te virüs konusu: bin 446 kişi hastanelik oldu

Bangladeş'te son 24 saatte dang humması sebebiyle bin 446 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:30
Bangladeş'te virüs konusu: bin 446 kişi hastanelik oldu

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle bin 446 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 100'ÜN ÜZERİNDE

Açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-22 Ağustos döneminde kaydedilen vaka sayısının 59 bin 592 olduğu, bu vakalardan 47'sinin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Hastalık nedeniyle 3 bin 411'i başkent Dakka'da olmak üzere ülke genelinde halen 6 bin 35 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler ise ölü sayısının 100'ün üzerinde olduğunu ileri sürüyor.

-DANG HUMMASI

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:30
  1. Dang humması
  2. bangladeş
  3. dakka

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