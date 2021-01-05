Bangladeş, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

DAKKA (AA) - Bangladeş, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede acil durumda kullanımına onay verdi.

İlaç İdaresi Genel Müdürlüğü, Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının onaylandığını duyurdu.

AA muhabirine konuşan İlaç İdaresi Genel Müdürlüğü sözcüsü Eyüp Hüseyin, aşı çalışmalarının en kısa sürede başlatılması için Oxford-AstraZeneca aşısının ithalatı ve acil kullanımı için "sakıncasızlık sertifikası" düzenlediklerini söyledi

Hüseyin, bu kapsamda yerel üretici firma Beximco Pharmaceuticals Ltd'nin Kovid-19 aşısını Hindistan Serum Enstitüsü'nden (SII) temin edeceğini kaydetti.

Bangladeş Sağlık Bakanlığı ve SII arasında geçen ay 30 milyon dozluk Kovid-19 aşı satın alımı sözleşmesi imzalanmıştı. Yetkililer, ocaktan itibaren 6 ay boyunca aylık 2,5 milyon kişiye aşı vurulmasının planlandığını açıklamıştı.

Ülkede 517 bin 920 Kovid-19 vakasına rastlanırken salgına bağlı 7 bin 670 ölüm görüldü.

- Virüs vektörü yöntemiyle geliştirildi

Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı, "virüs vektörü" olarak adlandırılan yöntemle geliştirildi.

"AZD1222" aşısı, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan versiyonunu içeriyor. Bileşimine Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininin DNA'sı eklenen adenovirüs, enzimin yapay olarak ortaya çıkmasını ve vücudun buna karşı koruyucu antikor üreterek gerçek virüse karşı bağışıklık kazanmasını amaçlıyor.

Aşının klinik denemeleri nisanda başlamış, 2'nci ve 3'üncü aşama klinik denemeleri İngiltere ve Hindistan'da yürütülmüştü. 30 bin gönüllünün katıldığı 3'üncü aşama denemeler Brezilya, Güney Afrika ve ABD'ye genişletilmişti.

Oxford Üniversitesi, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, halen devam eden üçüncü aşama denemelerin ilk sonuçlarına göre, potansiyel Kovid-19 aşısının ise tek doz uygulanması halinde yüzde 70, önce yarım doz, ardından tam doz uygulanması halinde ise yüzde 90'a kadar etkili olduğunu bildirmişti.

Aşıdan ABD 300 milyon doz, İngiltere 100 milyon doz ve Avrupa Birliği (AB) ise 400 milyon doz satın almak üzere ön anlaşmalar yapmıştı.



