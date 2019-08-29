Bandırmaspor Van deplasmanı öncesi moral depoladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bu hafta oynanacak Van Belediyespor deplasmanı ile 2019-2020 sezonuna başlayacak olan Bandırmaspor’da UÇK problemi ilk gündem maddesini oluşturuyor.

Bu hafta başlayacak lig öncesinde Bandırmasporlu futbolcular yönetimle bir araya gelerek moral depoladı. Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, yöneticiler Namık Havutça, Mehmet Özbay ve Belediye Başkanı Tolga Tosun’un da katıldığı ve Erdek’teki bir otelde düzenlenen kahvaltıda futbolcular lig öncesi stres attılar.

Neşe içinde geçen kahvaltı sonunda açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan, “Geçen sene çok sıkıntılı günlerden geçtik. Ama bu sene güzel bir kadro kurduk. Şampiyonlukta büyük bir iddia taşıdığımızı diğer takımlar da söylüyor. Ancak sadece çok para harcayarak güçlü bir kadro kurarak şampiyon olunmaz. Arkadaşlıklar iyi kurulursa, herkes ben değil biz demeyi başarırsa ancak o zaman başarılı olabiliriz. Bu sene başarı gelirse önümüz inanın süper lig olur. Bugün itibariyle UÇK sorununu aşacağımızı söyleyebilirim. Bu konuda artık sona geldik" dedi.