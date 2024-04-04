Bandırma’da kıyıya vuran cenaze Batuhan A'nın kaptanına aitmiş
Şubat ayında Marmara açıklarında batan kargo gemisinin kayıp mürettebatına ait yeni bir gelişme yaşandı. Bandırma'da kıyıya vuran cenazenin gemi kaptanı Hasan Mehmet Uyanık’a ait olduğu belirlendi.
Marmara Denizi açıklarında batan "Batuhan A" gemisinin mürettebatına ait iz bulundu. 1 hafta önce Bandırma'da sahile vuran cenazenin, geminin kaptanına ait olduğu tespit edildi.
Kaza 15 Şubat'ta yaşanmıştı. "Batuhan A" adlı kargo gemisi, İmralı açıklarında batmış, kayıp 3 mürettebat için arama yapılsa da herhangi bir iz bulunamamıştı.
Kaptanın cenazesi kazadan 43 gün sonra Bandırma kıyılarında bulunmuştu. Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülen cenazenin kimlik belirleme çalışması yapıldı ve cansız bedenin geminin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu tespit edildi.
Uyanık, İstanbul'daki Beykoz Paşabahçe Merkez Camisi'ndeki cenazenin ardından Anadolu Kavağı Mezarlığı’na defnedilecek.