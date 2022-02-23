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Gündem Bandırma Cezaevine ilişkin açıklama
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Bandırma Cezaevine ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Bandırma Cezaevine yönelik iddialarla ilgili yapılan açıklamada "Yapılan inceleme neticesinde, ceza infaz kurumunda bugün itibarıyla aktif 11 Kovid-19 vakası bulunduğu, bunlardan yoğun bakım ya da entübasyona ihtiyaç duyulan hükümlü ve tutuklu bulunmadığı, tüm aktif pozitif vakaların takip ve tedavilerinin titizlikle takip edildiği, reçete edilen ilaçların temin edilerek hükümlü ve tutuklulara teslim edildiği, tüm tetkik, tedavi ve ilaçların tamamen ücretsiz olarak sağlandığı anlaşılmıştır" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 20:00:00 -
Bandırma Cezaevine ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 11 Kovid-19 vakası bulunduğunu, yoğun bakım ya da entübasyona ihtiyaç duyulan hükümlü ve tutuklu bulunmadığını, tüm aktif pozitif vakaların takip ve tedavilerinin titizlikle takip edildiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşları ve sosyal medyada "Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 74 hükümlü ve tutuklunun Kovid-19'a yakalandığı ve bu hasta hükümlü ve tutukluların kendi hallerine bırakıldığı, tedavilerinin yapılmadığı ve sağlığa erişimlerinin engellendiği" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bugün itibarıyla aktif 11 Kovid-19 vakası bulunduğu, bunlardan yoğun bakım ya da entübasyona ihtiyaç duyulan hükümlü ve tutuklu bulunmadığı, tüm aktif pozitif vakaların takip ve tedavilerinin titizlikle takip edildiği, reçete edilen ilaçların temin edilerek hükümlü ve tutuklulara teslim edildiği, tüm tetkik, tedavi ve ilaçların tamamen ücretsiz olarak sağlandığı anlaşılmıştır. Söz konusu iddialar hükümlü ve tutuklu yakınlarında kaygı uyandırıcı, kurum ve personellerimize yönelik kamuoyunda algı oluşturma amacını taşımakta olup, gerçek dışıdır."

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