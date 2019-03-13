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Banbis tarihin izinden yürüdü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Bisiklet Grubu ( BANBİS ), Kyzikos Antik Kentini tanıtmak ve yerinde göstermek amacıyla antik kente doğa yürüyüşü düzenledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:18
Banbis tarihin izinden yürüdü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Bisiklet Grubu ( BANBİS ), Kyzikos Antik Kentini tanıtmak ve yerinde göstermek amacıyla antik kente doğa yürüyüşü düzenledi.


BANBİS Kurucu Başkanı Olcay Türker, “Bandırma Bisiklet Grubu ( BANBİS ) olarak bu hafta doğa yürüyüşü düzenledik. 54 katılımcı arkadaşımız ile Kyzikos Antik Kenti’nde 13 km lik tarihsel bir yolculuğa çıktık. Antik Kentte Hadrian Tapınağı, Amphitiyatro ve Kolezyum kalıntılarını inceledik" dedi.


"Düzler mevkiinde Hadrian Tapınağının olduğu kısımdan başlayarak tarihin taşlı yollarında yürüyüp, zeytin bahçelerinin arasından sıyrılıp, dereleri aşıp yürüyüşümüzün büyük bir kısmını tamamladıktan sonra Hamamlı köyüne vardık" diyen Türker, "Burada park kafede ve bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenledik. Önce yanımızda getirdiğimiz yiyecekleri ateş yakıp, pişirip yiyerek karnımızı doyurduk. Hep beraber çuval yarışı, yumurta taşıma ve halat çekme gibi oyunlar oynadık. Bu oyunlarda birinciliği kazanan arkadaşlarımıza 2.sini düzenlediğimiz Kapıdağ Yarımadası Bisiklet Festivali formasından hediye ettik. Sonrasında yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam ettik. Yürüyüşümüz büyük bir keyifle, yüzlerde ki gülümsemeyle Aşağıyapıcı köyünde sonlandı. Tüm katılımcı arkadaşları medeni cesaretlerinden dolayı kutluyor, katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:18
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