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Aktüel Balkondan sarkıtılan sepetteki silahlarla dede torunu yaraladılar
Aktüel

Balkondan sarkıtılan sepetteki silahlarla dede torunu yaraladılar

Bir apartmanın balkonundan sarkıtılan sepetteki 2 silahı kullanarak dede ve torununu yaralayan zanlılar yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 15:52:18 -
Balkondan sarkıtılan sepetteki silahlarla dede torunu yaraladılar

İSTANBUL (AA) - Şişli'de dede ve torununun silahla yaralanmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 6 Kasım'da Feriköy Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir inşaat firmasında, firma sahipleri ile 2 şüpheli arasında tartışma çıktı.

Şahıslar arasındaki kavga sırasında, iş yeri sahibi Celal S. ile torunu Celal Ö. tabancayla bacaklarından vuruldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı dede ve torunu, kendi imkanlarıyla hastaneye giderek, tedavi altına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, A.Y ve H.Y isimli şüpheli şahısların silahları Eskişehir Mahallesi Mekkareci Sokak'taki bir ikametten aldığını tespit etti.

H.Y ve A.Y, 8 Kasım'da gözaltına alırken, üst aramalarında olayda kullanılan 2 tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Sepette silah

Bu arada olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler A.Y ile H.Y'nin evin balkonundan sarkıtılan sepetteki silahları aldıkları ve sonrasında saldırıyı gerçekleştirdikleri yer alıyor.


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