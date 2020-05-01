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Aktüel

Balkondan çarşaf çalan şüpheli güvenlik kamerasına takıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 00:03:51 -
Balkondan çarşaf çalan şüpheli güvenlik kamerasına takıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir balkondan çarşaf çalan şüphelinin görüntüleri, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir evin balkonundan sarkıtılmış çarşafı çalan kişi, hızla uzaklaştı. Durumu fark eden ev sahibi, güvenlik kamerasınca olayın kaydedildiğini belirledi.

Görüntülerde genç yaşlardaki şüphelinin, balkona yaklaştığı, çevreyi gözleyip asılı duran çarşafı alıp kaçması yer alıyor.

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