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Aktüel Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Aktüel

Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya'da salgının başından beri en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi - Hırvatistan'da kapalı alanlarda maske takma zorunluğu getirildi - Sırbistan'da eylül başından beri 108 öğrenci ve 36 öğretmende Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:09:42 -
Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri en yüksek günlük vaka artışı kaydedilirken bazı ülkeler salgınla mücadelede yeni tedbirler almaya başladı.

Bosna Hersek Sivil İşler Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 482 yeni vaka tespit edildi, 11 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 31 bin 655'e yükseldiği ülkede virüs nedeniyle 958 kişi hayatını yaşamını yitirdi.

Hırvatistan'da da son 24 saatte 748 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 21 bin 741'e ulaştı. Bugün 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı da 334 oldu.

Günlük vaka sayılarında rekor artış kaydedilen bir başka ülke ise Slovenya oldu. Slovenya'da son 24 saatte 707 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısının 9 bin 938'e çıktığı ülkede salgının başından bu yana 175 kişi hayatını kaybetti.

- Sırbistan'da virüs okullarda yayılmaya devam ediyor

Sırbistan'da ise okulların yeniden eğitime başladığı eylül ayı başından itibaren 108 öğrenci ve 36 öğretmende Kovid-19 tespit edildi.

Sırbistan'daki vaka sayısı son 24 saatte 245 artarak 35 bin 251'e yükselirken can kaybı da 1 artarak 768 oldu.

- Bosna Hersekli turizmciler destek bekliyor

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Turizm ve Otel İşletmecileri Derneği, salgınla mücadelede devlete destek çağrısında bulunarak yardım gelmemesi durumunda bu sektörlerde çalışan 7 bine yakın insanın işsiz kalabileceği uyarısı yaptı.

Son haftalarda rekor düzeyde artışların gözlendiği Hırvatistan'da, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilirken bu kurala en fazla 50 kişinin katılabildiği kültürel ve sosyal etkinliklerin de dahil olduğu bildirildi.

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