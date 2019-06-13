Balıkesirspor’da Baltok anlaşması sona erdi

2017 yılının Ağustos ayında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan Balıkesir Toplu Konut A.Ş. (BALTOK) ile olan isim anlaşması sona erdi.

2017-2018 sezonunun başında dönemin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve dönemin kulüp başkanı Remzi Boncuk’un iştirakiyle BALTOK ile Balıkesirspor arasında isim sponsorluğu konusunda 1 yıllık anlaşma imzalanmıştı. Balıkesirspor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla BALTOK ile sponsorluk anlaşmasının sona erdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Forma sponsorumuz BALTOK A.Ş ile olan sözleşmemiz sona ermiştir. Bugüne kadar bize destek olan BALTOK A.Ş’ye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

Balıkesirspor Kulübü 1 yıllık sponsorluk süresi boyunca ne kadar para alındığını açıklamazken, dönemin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur yaptığı açıklamada, "BALTOK olarak 5 milyon TL, BALPARK olarak 1 milyon TL, FIRINTAŞ olarak da hemen 1 milyon lira ve toplam 7 milyon TL desteği Balıkesirspor’a hemen veriyoruz" demişti.