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Balıkesirspor’a 6 puan silme ve transfer yasağı kapıda

Spor Toto 1.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
Balıkesirspor’a 6 puan silme ve transfer yasağı kapıda

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, Nuno Coelho ve Andre Santos’a olan borçlardan dolayı CAS’tan 6 puan silme ve transfer yasağı ile kaşı karşıya. Kulüp Yöneticisi Kemal Büyükakın, bu oyunculara olan borçları nedeniyle 2 ay süre verildiğini ve bu süre içinde borçların ödenmemesi durumunda kulübe transfer yasağı ve 6 puan silme cezası gelebileceğini açıkladı. Öte yandan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise pazar günü konuk olacakları Boluspor maçından 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.



Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, takımının pazar günü deplasmanda oynayacağı Boluspor mücadelesi öncesinde değerlendirmelerde bulundur. deplasman maçlarında sorunlu oynadıklarını belirten Bulak, "Bu hafta Bolu deplasmanımız var. Bolu maçına tam kadro gideceğiz. Nizamettin’in cezası bitti. Rakibimiz bizimle aynı puana sahip bir ekip. Balıkesir’deki maçta galip gelmişlerdi. Biz de deplasmanda yenip, önlerine geçmek istiyoruz. Kazanabileceğimiz bir maç ama iyi bir takıma karşı oynayacağımızı da biliyoruz. Deplasman maçlarında bir parça sorunlu oynuyoruz. İstediğimiz bazı şeyleri yapamıyoruz. Aşağı yukarı deplasmanlarda 1-0 mağlup oluyoruz. Deplasman oyunu farklı bir şey tabii. Ev sahibi ekip gibi oynamamız lazım. Bu konuda oyuncularımla da görüştük. Bir de hep handikap olan milli maç aralarından sonra oynadığımız bütün maçları kaybettik. Oynayacağımız Boluspor maçında ev sahibi ekip bir parça avantajlı. Biz bunun hazırlığını psikolojik olarak yapıyoruz. Buradan nasıl bir sonuçla döneriz, kalan 9 maçımızı nasıl iyi değerlendirsek farklı bir hikayenin peşinde koşarız bu maç bunu gösterecek. Bu maçtan 3 puan alırsak çok farklı bir kulvara gireriz diye oyuncularıma söyledim. Bolu maçından sonra ayın 3’ne kadar milli maç arası olacak. Milli maç arasında 3 tane hazırlık maçı düşünüyoruz. Bir maçta A takımda yer alan oyuncular, iki maçta da kadroda bulunan ancak oynayamayan oyuncuları oynatacağım. 3 hazırlık maçı da deplasmanda olacak. Geçen hafta Adanaspor’a karşı üstün oynamamız, galibiyeti getirdi. 3 puan almamız, bizi psikolojik olarak rahatlattı. Şehrimiz, yönetimimiz, çalışanlarımız ve taraftarımız mutlu oldu. Buradan oyuncularıma ve başkanıma teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sayıları az ama şampiyonluğa oynarsak stat dolacak. Bunu Trabzonspor maçında gördük. Boluspor maçını kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Balkes’e puan silme ve transfer yasağı tehlikesi


Balıkesirspor Baltok yöneticisi ve Basın Sözcüsü Kemal Büyükakın, bir basın mensubunun FİFA’dan Nuno Coelho ve Andre Santos’a olan borçların ödenmemesi yüzünden kulübe 6 puan silme ve transfer yasağı alabileceği hakkındaki soruya, "Bununla ilgili dün akşam yönetim kurulunda görüştük. Evet, federasyon bize 2 ay süre verdi. Kulüp avukatları ile federasyon avukatları görüşüyor. Başkanımızdan, Valimizden ve Belediye Başkanımız’dan randevu talep ettik. Bu konu hakkında başkanımız nezdinde bir açıklama yapacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:26
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