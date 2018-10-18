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Balıkesirspor- Ümraniyespor maçı hakkında karar belli oldu

17 Eylül tarihinde oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle maçın hakemi Karaoğlan tarafından tatil edilen Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor karşılaşması için Türkiye Futbol Federasyonu kararını verdi.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:22
Balıkesirspor- Ümraniyespor maçı hakkında karar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu müsabakanın yarım kaldığı şartlarda, tatil edildiği dakikadan itibaren tekrar oynanmasına karar verdi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: 

“Müsabakanın tatiline müsabaka hakeminin müsabakaya devam edemeyecek olması zarureti sebebiyle karar verildiği kanaatine varılmış, bu sebeple Futbol Müsabaka Talimatı’nın 20. Maddesinin 1. Fıkrasının “TFF, 19.maddede belirtilen hallerin dışında ortaya çıkan zorlayıcı sebepler dolayısıyla müsabakanın yarıda kalması halinde ise yarıda kalan müsabakanın başka bir günde yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, yeniden oynanmasına veya müsabakanın kaldığı andaki sonucu ile tescil edilmesine karar verir” hükmü uyarınca müsabakanın yarım kaldığı andaki şartlarla tatil edildiği dakikadan itibaren tamamlanmasına karar verilmiştir.” 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:22
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