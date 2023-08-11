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Gündem Gençler, Şehit Eren Bülbül’ü unutmadı
Gündem

Gençler, Şehit Eren Bülbül’ü unutmadı

Yeniakit Publisher
2023-08-11 15:31:00 -
Gençler, Şehit Eren Bülbül’ü unutmadı

Balıkesir ve Kepsutlu gençler Eren Bülbül ve Astsb. Ferhat Gedik’i şehit edilişinin yıl dönümünde unutmadı.

Balıkesir ve Kepsutlu gençler Eren Bülbül ve Astsb. Ferhat Gedik’i şehit edilişinin yıl dönümünde unutmadı.
11 Ağustos 2017 tarihinde hain teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün şehadetinin yıl dönümünde akranları onun için duygu dolu bir mesaj yayınladı.

Kepsut Belediyesi Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi’ndeki etkinliklere katılan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan bir grup Şehit Eren Bülbül’ün şehadetinin 6’ncı yılında video hazırlayarak tüm şehitleri andı. Öğrenciler, videoda onların vatan sevgisi ve cesaretiyle ilham verici hikayelerini paylaştı.
Kepsut Belediyesi Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi’nde başarılarıyla göz dolduran, her alanda Kepsut ve Balıkesir’in yıldızı olan öğrenciler, onun adını yaşatmaya ve onun gibi gençler olmaya söz verdi.

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