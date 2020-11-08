  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'in üç mahallesinde bazı evler karantinaya alındı
Aktüel

Balıkesir'in üç mahallesinde bazı evler karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 21:43:14 -
Balıkesir'in üç mahallesinde bazı evler karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Balya ilçesindeki üç mahallede bazı evler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Alidemirci, Narlı, Çakallar mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıkan kişilerle temaslı olduğu belirlendi.

Açıklamada, bu mahallelerdeki kişilerin bulunduğu evlerin, hane bazında karantinaya alındığı bildirildi.

Karantina tedbirlerinin alınması ve kontrollerinin sağlanması jandarma ekiplerince yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul depremi Türkiye’nin sonu olur
Siyaset

Süleyman Soylu'dan korkutan açıklama: İstanbul depremi Türkiye’nin sonu olur

Hastanede koronavirüs tedavisi sona veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını 2 şey tehdit eder: Biri büyük b..
Gerçek niyetleri ortaya çıktı... Türkiye'ye karşı yeni yaptırım kararı!
Gündem

Gerçek niyetleri ortaya çıktı... Türkiye'ye karşı yeni yaptırım kararı!

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle TPAO’nun iki yöneticisine uygulanan yaptırımların süresinin dolmasına az bir..
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı
Dünya

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen tatbikatın görüntülerini paylaştı...
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay