  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:06:27 -
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Demirciler ve Şabanlar mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallelerde çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Demirciler ve Şabanlar sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’a bir şok da eşinden geldi! Beyaz Saray'dan ayrılır ayrılmaz...
Gündem

Trump’a bir şok da eşinden geldi! Beyaz Saray'dan ayrılır ayrılmaz...

ABD başkanlığını Biden'e kaptıran Donald Trump'ın başı, kasım ayında beklenmedik bir şekilde istifa eden danışmanı Omarosa Manigault Newman'..
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı
Dünya

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! F-16 ve helikopterler peş peşe havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında milli unsurların katılımıyla icra edilen tatbikatın görüntülerini paylaştı...
Ortalıktan kaybolmuştu... Sunucu Oylum Talu, yaşadığı acıları anlattı
Medya

Ortalıktan kaybolmuştu... Sunucu Oylum Talu, yaşadığı acıları anlattı

Burası Haftasonu isimli programın sunucusu Oylum Talu, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını ve bu nedenle programlarını sunamadı..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay