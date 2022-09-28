YENİ AKİT ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Balıkesir'in Batı Kıyı İlçelerinde Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara dikkat edilmesi noktasında uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”