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Balıkesir'de tanker devrildi, kimyasal madde yola aktı!

Bandırma - Çanakkale Yolu General Balcı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında sülfürik asit yüklü tankerin devrilmesi sonucu kimyasal madde, yola döküldü.

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:15
Balıkesir'de tanker devrildi, kimyasal madde yola aktı!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sülfürik asit maddesi yüklü tanker devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralandı.

Sabah saatlerinde Bandırma - Çanakkale Yolu General Balcı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında Kenan Karaca idaresindeki 10 NJ 755 plakalı 22 tonluk sülfürik asit yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası tanker sürücüsü Kenan Karaca yaralanırken, tanker içerisindeki sülfürik asit maddesi yola aktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri aracın sürücüsünü yaralı halde sağlık ekiplerine teslim ederken, karayolları ve belediye ekipleri yola dökülen kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma yaptı. Kaza nedeniyle yolun bir kısmından trafik kontrollü olarak verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:15
  1. Çanakkale
  2. Balıkesir
  3. Bandırma
  4. trafik kazası
  5. kimyasal yüklü tanker

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