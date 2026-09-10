Balıkesir'de Nergis Çayı göleti yangın helikopterlerinin su ikmal noktası oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde, Altıeylül ilçesinin Ovaköy ve Pamukçu mahallelerinin bulunduğu bölgede alternatif su kaynakları oluşturmak amacıyla içme suyu iletim altyapısını güçlendirmek için hayata geçirilen Nergis Çayı üzerindeki biriktirme göleti, kentte son dönemde etkili olan yangınlarla mücadelede hayati bir rol üstlendi.

Geniş alanların zarar gördüğü yangınlarda söndürme çalışmalarına havadan destek veren helikopterler, ihtiyaç duydukları suyu göletten temin ederek alevlerin kontrol altına alınması çalışmalarına destek verdi.

Gölet, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından, Başkan Akın'ın açılışını gerçekleştirdiği üç aşamalı projenin bir parçası olarak yapıldı. Nergis Çayı, Üzümcü Çayı ve Ovaköy Kuyular bölgesini kapsayan proje kapsamında, daha önce değerlendirilmemiş ve doğaya kontrolsüz şekilde akan su kaynakları ıslah edilerek içme suyu arıtma tesisine yönlendirilmişti. Su kaynaklarının hızla tükendiği ve her geçen yıl kullanılabilir su miktarının daha da azalmasının beklendiği günümüzde, kentin su kaynakları çeşitlendirilirken içme suyu altyapısına alternatif kaynaklar kazandırılmıştı.

BASKİ tankerleri sahaya su taşıdı

Karada da BASKİ ekipleri tüm imkânlarıyla görev aldı. Yangının etkili olduğu bölgelerde su tankerleriyle söndürme ekiplerine düzenli su takviyesi yapılırken, ihtiyaç duyulan noktalara su ulaştırılması için çalışmalar kesintisiz sürdürüldü. Kurum ve kuruluşların tüm imkânlarıyla seferber olduğu süreçte BASKİ ekipleri gece gündüz demeden sahada görev yaptı.

Gölet, kısa süre içerisinde yalnızca su güvenliği açısından değil, afet ve yangınlarla mücadelede de önemli bir kaynak olduğunu gösterdi. İçme suyu ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra alternatif su kaynakları, olağanüstü durumlarda da stratejik bir görev üstleniyor.