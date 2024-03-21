Balıkesir'de deprem
Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 5.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu.
Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 5.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından duyurdu.
#DEPREM
ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) https://t.co/jbXHQM9c7R
21.03.2024, 01:24:30 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.2 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 20, 2024