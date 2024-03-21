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Gündem Balıkesir'de deprem
Gündem

Balıkesir'de deprem

Yeniakit Publisher
2024-03-21 02:06:00 -
Balıkesir'de deprem

Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 5.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi son dakika olarak duyurdu.

Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 5.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından duyurdu.

 

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