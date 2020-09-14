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Aktüel Balıkesir'de bir kadının öldüğü kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Balıkesir'de bir kadının öldüğü kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:54:16 -
Balıkesir'de bir kadının öldüğü kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kadının darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Çiğdem D'nin öldürüldüğü kavganın ardından gözaltına alınan kayınpederi Bahri D. ile kayınbiraderleri Ali ve Aykut D, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Çiğdem D'nin cenazesi ise otopsi için götürüldüğü Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındıktan sonra Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde toprağa verildi.

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Hacıbozlar Mahallesi'nde cumartesi akşamı eşi Ramazan D. (43) ile kayınpederi ve kayınbiraderleri arasında arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada eşini uzaklaştırmaya çalışırken sopa ve kürekle darbedildiği öne sürülen 2 çocuk annesi Çiğdem D. (33) olay yerinde ölmüştü. Yaralanan eşi Ramazan D. ise hastaneye kaldırılmıştı.

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