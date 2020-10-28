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Aktüel Balıkesir'de 14 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davaya devam edildi
Aktüel

Balıkesir'de 14 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davaya devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:23:12 -
Balıkesir'de 14 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davaya devam edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, maktul Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe ve babası Yüksel Yıldırım, maktul Büşra Karabacak'ın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak ile avukatları katıldı.

"Kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y. ise duruşma salonuna gelmedi.

Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, Adli Tıp raporuna göre sanıkların tutuklanmaları için delillerin yeterli olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, raporun Ankara Üniversitesi Adli Tıp Bilim Dalına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan anne Ayşe Yıldırım, sanıkların tutuklanmasını istediklerini belirterek, "14 yıldır ölü gibi yaşıyoruz. Şu anda ben tekrar yine öldüm. Bunlar tutuklanmazsa biz ölü gibi gezeceğiz ama biz bunun da peşini bırakmayacağız." diye konuştu.

- Olay

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı olarak bulunmuştu.

Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E, Ahmet Ç. İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi.

Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmıştı.

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