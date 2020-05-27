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Aktüel

Balıkesir yasağa uymayan 684 kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 684 vatandaşa ceza yazıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:34:49 -
Balıkesir yasağa uymayan 684 kişiye ceza

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 684 vatandaşa ceza yazıldı. Balıkesir’de uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri kurallara uymayan kişilere para cezası yazdı. Getirilen kısıtlamalar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkan 684 kişiye polis ve jandarma tarafından para cezası uygulaması yapıldı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan 684 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 Türk Lirası arasında değişen miktarlarda idari para cezası kesildi.

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