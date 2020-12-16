  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:03:14 -
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Şıldak, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Şıldak, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın Yeni Öğrencisi Fındık", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme Engelli Hastayla İletişim" başlıklı karelerine oy verdi.

Seçkideki eserlerin çok güçlü olduğunu belirten Şıldak, "Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyorum. Çok güzel bir çalışmaya atmışlar. Fotoğrafların her biri çok değerli. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, Yılmaz'a AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" albümünü takdim etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti
Dünya

Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti

ABD Başkanı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, eski rakibi Demokrat başkan adayı olan LGBT'li Pete Buttigieg'i..
Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı
Gündem

Tarihi gün! Resmen duyurdular: 2 kıta 2 deniz 5 ülke geçerek hedefine ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD) tarafından yapılan açıklamada; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat tren..
Vahşet! Zehirlenerek öldürüldüler
Yaşam

Vahşet! Zehirlenerek öldürüldüler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir hayvansever boş bir arazide zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü buldu.

Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay