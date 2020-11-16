Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 21 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapısı hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda 11'i muvazzaf olmak üzere 21 şüpheliye operasyon başlatıldı, 10'u Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edillen olmak üzere şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan takip sonucu Ankesörlü telefonlardan ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemi ile arandıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamak için Balıkesir, İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.